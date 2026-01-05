Chivas se alista para enfrentar a Pachuca por el Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. Por otro lado, para el primer partido oficial del año Gabriel Milito ya sabe muy bien que no podrá contar con tres jugadores por lesión: Diego Campillo, Fernando González y Gilberto Sepúlveda. ¿Samir Inda, Francisco Méndez y Ángel Chávez se preparan para estar en el banco de suplentes?

El Guadalajara llevó una fuerte pretemporada de la cual recibió con los brazos abiertos a Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, los únicos refuerzos oficiales para el primer equipó. A su vez, jugó tres partidos de los cuales superó a Leones Negros e Irapuato, mientras que ante Atlas perdió en los penales tras igualar en los 90 minutos.

El próximo sábado Chivas recibe a Pachuca por la jornada uno del Clausura 2026 de la Liga MX y se espera que ganen los primeros tres puntos. Por otro lado, todo indica que el Guadalajara cuenta con tres bajas confirmadas para el duelo contra los Tuzos de local.

Gabriel Milito tiene a tres descartados para el debut ante Pachuca. (Foto: IMAGO7)

Como se sabe Diego Campillo formó parte de la pretemporada, pero aún sigue con su recuperación del quinto metatarsiano. A su vez, Fernando González no pudo tener minutos en ninguno de los tres partidos y no entraría en consideración para el primer duelo oficial del 2026. Por último, ayer Gilberto Sepúlveda se lastimó y todo pinta que no será convocado. Quienes se perfilan a reemplazar a estos tres jugadores en el banco de suplentes son: Samir Inda, Francisco Méndez y Ángel Chávez.

¿Armando González juega en Chivas vs. Pachuca?

Uno de los jugadores que Chivas recuperó en pretemporada para el Clausura 2026 es Armando González, quien no vio acción ante Irapuato y sí ante Atlas. Sin embargo, César Huerta dio a conocer que no sería extraño que Gabriel Milito no lo pongo de titular ante Pachuca porque es muy cuidadoso con la recuperación de los futbolistas.