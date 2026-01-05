Chivas se alista para enfrentar a Pachuca por el Clausura 2026 luego de haber cerrado su preparación con una victoria ante Leones Negros. Por otro lado, este lunes el Guadalajara confirmó en sus redes oficiales que Alan Mozo sale a préstamo al conjunto hidalguense. Ya son cuatro las bajas oficiales confirmadas por el equipo de Amaury Vergara.

Javier Mier y Alejandro Manzo se propusieron depurar una larga lista de jugadores que no entraban en planes para Gabriel Milito. Especialmente de aquellos jugadores que ganaban un alto salario como Érick Gutiérrez, Alan Pulido, Teun Wilke y el lateral derecho que se formó en Pumas UNAM.

Luego de varias idas y vueltas en Chivas logró acomodar a Alan Mozo para el Clausura 2026 en Pachuca. En redes sociales, el Rebaño Sagrado confirmó que el defensor se unirá a los Tuzos de Hidalgo.

Alan Mozo es baja en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Gracias por estos años defendiendo la Rojiblanca con la pasión, energía y compromiso que te caracteriza, Alan Mozo. Mucho éxito en este nuevo proyecto”, reportó el Guadalajara en X. Seguramente en las próximas horas Pachuca hará oficial la llegada de su nuevo refuerzo para el primer semestre del 2026.

Los números de Alan Mozo en el Apertura 2025

Con la llegada de Richard Ledezma, Alan Mozo pasó a ser primera o segunda alternativa en las Chivas de Gabriel Milito. En el Apertura 2025 solamente disputó 138 minutos en partidos en la fase regular, mientras que en la Liguilla sumó 36 en la serie ante Cruz Azul.