Armando “Hormiga” González atraviesa un gran momento futbolístico, situación que lo ha colocado de lleno en la conversación sobre los delanteros que Javier Aguirre podría considerar para la próxima Copa del Mundo.

Para varios especialistas, el atacante del Club Deportivo Guadalajara compite por ganarse un lugar como tercer delantero de la Selección Mexicana; sin embargo, para Luis García, y debido al momento que pasa Santiago Giménez, el canterano de Chivas hoy se perfila como la segunda opción del “Vasco” Aguirre.

“Hoy dicen que Armando pelea por el tercer lugar, no es cierto, es el segundo delantero más importante que tiene México, el primero es Raúl (Jiménez) y el segundo es Armando por un tema de que Santiago (Gimenez) tiene un tema médico que lleva varios meses parado”, mencionó el analista de Azteca Deportes en entrevista con ESPN.

“Si no está Raúl en la fecha que sea entonces tiene que ser Armando porque no hay otro más, al final, nos guste o no nos guste, si a Raúl le da gripa o se jo… el dedo chiquito el que tiene que jugar es Armando“, finalizó.

Luis García elogió el momento de la “Hormiga”

Cabe mencionar que el semestre pasado, Armando González fue campeón de goleo y en el Torneo Clausura 2026 de nueva cuenta está peleando el título individual, pues cuenta con cinco tantos, uno menos que Joao Pedro.

¿Qué viene para Armando González y Chivas?

Después de ganar el Clásico Nacional ante América, Armando González y el Club Deportivo Guadalajara se encuentran preparando el partido ante Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.