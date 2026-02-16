Chivas atraviesa un presente inmejorable en el Clausura 2026 de la Liga MX y se ha convertido en el gran tema de conversación del fútbol mexicano. La victoria por 1-0 frente al Club América en el Clásico Nacional, con gol de Armando González, reafirmó su liderazgo en el certamen y le permitió alcanzar seis triunfos consecutivos, lo cual habla de una competitividad que ilusiona a su afición.

El equipo dirigido por Gabriel Milito muestra una transformación evidente: presión alta, intensidad, orden táctico y una base de futbolistas jóvenes que atraviesan un gran momento. A esto se suma un dato significativo: el Guadalajara ya cumplió con la Regla de Menores en apenas seis jornadas, un reflejo del protagonismo que están teniendo varios canteranos dentro del plantel.

En medio del Clásico Nacional, quien sorprendió con una declaración muy llamativa fue el polémico periodista David Faitelson, quien se rindió ante el nivel del Rebaño y lanzó un mensaje que se viralizó rápidamente: “Chivas está para vestirlo de verde y mandarlo a la cancha el 11 de junio. La Selección Mexicana no alcanza ese nivel de juego”, sugirió.

Dicha recomendación para el seleccionador Javier Aguirre generó controversia por la sola idea de que el Tri se base en el once del Guadalajara para encarar el camino rumbo al Mundial 2026, donde debutará ante Sudáfrica. El impacto del gran nivel del Rebaño ya se trasladó al plano del seleccionado, que en su última convocatoria recurrió a ocho jugadores de Chivas.

¿Se suman más jugadores de Chivas a la Selección Mexicana?

De hecho, después de lo que fue la multitudinaria presencia rojiblanca en la última convocatoria del Tri, se estima que podrían sumarse algunos más en futuras listas, como son los casos de Omar Govea y Diego Campillo, dos de las figuras que tuvo el Rebaño ante América. De esta manera, el mensaje de Faitelson funciona como una muestra clara del respeto que hoy genera Chivas en el fútbol mexicano.