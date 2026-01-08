Chivas históricamente se ha distinguido por ser una de las canteras más productivas del futbol mexicano, formando jugadores que han marcado época tanto en el club como en la Selección. En los últimos años, ese trabajo parece haberse fortalecido aún más, con una generación de juveniles que promete dar mucho de qué hablar. El ejemplo más claro es Armando González, quien el torneo pasado se coronó Campeón de Goleo, pero no es el único. De cara al Clausura 2026, cuatro canteranos más buscarán dar ese salto definitivo de calidad.

El primero de ellos es Hugo Camberos. Con apenas 18 años, el talentoso juvenil es visto en Verde Valle como una de las joyas más importantes del club. Durante el torneo pasado tuvo pocas oportunidades, y diversos reportes apuntaban a que Gabriel Milito no terminaba de encontrarle la posición ideal en el campo. Sin embargo, ese tema parece haber quedado atrás y todo indica que en el Clausura 2026 tendrá muchos más minutos para mostrar su enorme potencial.

Gabriel Milito develó sus planes con Yael Padilla y Hugo Camberos.

El segundo nombre en la lista es Yael Padilla. El extremo izquierdo de 20 años apenas disputó dos partidos en el Apertura 2025, debido a su constante participación con la Selección Mexicana Sub-20, incluyendo el Mundial de la categoría. Aun así, Padilla ya sabe lo que es anotar con el Primer Equipo y, ahora sin compromisos internacionales inmediatos, buscará demostrar que está listo para pelear seriamente por la titularidad en Chivas.

El tercero es Samir Inda, mediocampista de apenas 18 años que ha sabido aprovechar cada oportunidad con el Primer Equipo. Aunque su rol principal no es completamente ofensivo, ha respondido con goles en los pocos minutos que ha tenido. Destaca por su capacidad para la construcción de juego y por atreverse a encarar a las defensas rivales, dejando claro que su rendimiento hace más que evidente que merece recibir un mayor protagonismo.

Santiago Sandoval ya es un habitual en el esquema de Gabriel Milito, pero buscará afianzarse

Por último aparece Santiago Sandoval, quien sí fue un habitual en los planes de Gabriel Milito durante el Apertura 2025. El juvenil disputó 18 partidos contando la Liguilla y aportó dos goles, consolidándose como uno de los jugadores en los que más confía el estratega argentino. Con apenas 18 años, el Clausura 2026 se perfila como su gran oportunidad para afianzarse definitivamente en Primera División y confirmar que es una realidad dentro del Rebaño Sagrado.