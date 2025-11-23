El Apertura 2025 dejó varios nombres propios en Chivas, pero uno de los más llamativos fue el de Santiago Sandoval, el juvenil que debutó con 17 años en Primera División y logró consolidarse como una pieza habitual en el once de Gabriel Milito.

Lejos de ser un estreno simbólico, su aparición terminó convirtiéndose en un aporte real: cerró la fase regular como el octavo jugador con más minutos del plantel, con 890, muy por encima de lo que suele registrarse en un futbolista recién ascendido desde las Fuerzas Básicas.

Santiago Sandoval fue el octavo jugador con más minutos en Chivas durante el Apertura 2025 (Imago7)

Sandoval debutó en la Jornada 2 ante León, sumó su primer gol en la Jornada 5 frente a Juárez y poco a poco fue encontrando un rol dentro del sistema. Actuó como extremo por ambas bandas, mediapunta o incluso interior, demostrando regate, recepción orientada y atrevimiento en zonas decisivas.

Sus 890 minutos lo colocaron en un selecto grupo dentro de la plantilla, superando incluso a futbolistas con recorrido internacional. Su aparición regular también responde a la apuesta de Milito por dinamizar al equipo con perfiles jóvenes y agresivos. Más allá de los números, dejó acciones de alto impacto y un nivel sostenido dentro el funcionamiento rojiblanco.

La tabla de minutos muestra la importancia de Sandoval dentro del plantel: fue el segundo jugador menor de 18 años más utilizado en toda la Liga MX, y el más utilizado por Milito de su categoría. Lo hizo por encima de atacantes de renombre como Alan Pulido, Chicharito Hernández, Cade Cowell, y también sobre otros referentes como Alan Mozo o Gilberto Sepúlveda.

Los jugadores de Chivas con más minutos en el Apertura 2025