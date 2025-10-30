Las Chivas de Guadalajara llegan a las últimas dos jornadas de la fase regular con una racha positiva de cinco victorias en sus últimas seis presentaciones, la cual le permitió meterse en puestos de clasificación directa para la Liguilla del Apertura 2025. Los dirigidos por Gabriel Milito han logrado levantar cabeza e ilusionar a su afición.

El estilo que trajo el entrenador argentino a Verde Valle resulta atractivo para la gran mayoría, más allá de las dificultades que tuvo que atravesar el comienzo de su ciclo. Ahora, con un estilo bien definido, el Rebaño se ilusiona con dar pelea y tiene en Armando González a uno de los máximos goleadores del certamen.

Pero más allá de los goles en sí, a la afición le gusta ver acciones ofensivas y una de las más importantes es el regate para dejar rivales en el camino o romper defensas. A continuación, te contamos quienes son los principales regateadores del Rebaño Sagrado en las 15 jornadas disputadas del Apertura 2025.

Efra es el jugador que más regates completa en Chivas, junto a Cade Cowell (Imago7)

El primer lugar, curiosamente, está igualado entre Efraín Álvarez y Cade Cowell. El nuevo ’10’ rojiblanco ha buscado siempre desnivelar, aunque en este torneo ha tenido que ajustar su rol para partir desde la banda izquierda. El Vaquero, en cambio, ha tenido menos minutos, pero el regate en velocidad es uno de sus fuertes.

Más abajo, se encuentran otros jugadores como Santiago Sandoval -gran irrupción de este torneo-, Roberto Alvarado, Luis Romo y Bryan González, aunque todos ellos unos escalones más abajo.

Los máximos regateadores de Chivas en el Apertura 2025