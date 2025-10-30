Javier Hernández estaba considerado para ser embajador de Guadalajara durante el Mundial 2026. Sin embargo, esta posibilidad fue descartada luego de que en los últimos meses circularan varios videos publicados en sus redes sociales, situación que terminó por dejarlo sin ese reconocimiento por parte del comité organizador.

El motivo detrás de esta decisión radica en que Chicharito realizó comentarios que fueron considerados machistas, lo que le generó fuertes críticas en su momento. Dichas declaraciones habrían sido tomadas en cuenta por el comité de FIFA encargado de la promoción de las sedes mexicanas, que decidió no incluirlo entre los representantes de Guadalajara para la justa mundialista.

Ante esto, el periodista David Faitelson sorprendió al salir en defensa de Hernández Balcázar, calificando como “absurdo” que se le haya negado la oportunidad de ser embajador. Según Faitelson, los méritos deportivos de Chicharito deberían pesar más que las opiniones o polémicas que haya tenido fuera de las canchas.

No obstante, esta postura también le trajo críticas al propio Faitelson, a quien muchos acusaron de ser inconsistente en sus opiniones, pues en otras ocasiones ha condenado duramente a jugadores por conductas similares fuera del campo. Además, varios aficionados recordaron que, como figura pública y referente del futbol mexicano, Hernández debía tener mayor responsabilidad con los mensajes que difunde.

El futuro de Chicharito Hernández parece cada vez más lejos de Chivas

En el ámbito deportivo, el futuro de Javier Hernández también parece incierto, ya que Chivas no planea renovarle contrato y todo apunta a que saldrá del club en diciembre. Su próximo destino podría estar en la Championship de Inglaterra o incluso en un nuevo regreso a la MLS, donde todavía mantiene buena reputación entre varios equipos.