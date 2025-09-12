En la previa al Clásico Nacional, Javier Hernández vuelve a ser noticia por diversos factores. Uno de ellos es que los jugadores del Club Deportivo Guadalajara estarían molestos con las concesiones que hay con el delantero. Además, existe la posibilidad de que sea titular contra el Club América, aunque lo más lógico sería que el centrodelantero inicial sea Armando González.

Ahora, el periodista José María Garrido reveló un berrinche por parte de Chicharito en el anterior torneo. Por aquel episodio, Javier Mier y Alejandro Manzo, que presenciaron la reacción del atacante, decidieron sancionarlo, aunque no se comunicó públicamente.

“Pasó en el torneo anterior, previo al partido contra Mazatlán. Cuando Javier Hernández se entera que no va de titular toma la casaca, la que distingue titulares y suplentes, la arroja contra el piso y se va haciendo un ‘Sergio Canales‘. Luego patea la reja de Verde Valle y se va insultando gente”, comentó el comunicador en Futbol con Cerebro.

Garrido hizo referencia a la fuerte discusión que tuvo el jugador español de Rayados de Monterrey en el Clausura 2025 con quien era su director técnico, Martín Demichelis. Además, reveló que los directivos de Chivas no dejaron pasar la situación y tomaron una determinación respecto a Chicharito.

Javier Mier y Alejandro Manzo decidieron sancionar a Chicharito Hernández

En aquel momento que la directiva del Guadalajara penalizó a Chicharito por su berrinche. “Esto fue notado por Javier Mier y por Alejandro Manzo y decidieron castigarlo. ¿Cuál fue el castigo? No viajar. Pero fue un castigo que quedó en lo interno porque hacia el exterior no se reveló, se dijo que Javier Hernández todavía seguía teniendo molestia. Fue un castigo a medias”, agregó el citado periodista.

La revelación llega en un presente donde se cuestiona la presencia del delantero en el primer equipo de Chivas. Desde lo futbolístico no aporta nada y constantemente se involucra en polémicas extrafutbolísticas. Además, en el último tiempo se lo vinculó a las salidas de los entrenadores, ya que, como es evidente, no quiere ser suplente.