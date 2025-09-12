El Club Deportivo Guadalajara afronta un partido clave en el Apertura 2025. El rival de la jornada 8, a disputarse este sábado a partir de las 21:15 horas, es nada menos que el Club América. Un triunfo en el Clásico Nacional significaría un gran cambio de aires para Gabriel Milito, mientras que una derrota sería fatal para el argentino.

Para el partido contra el conjunto azulcrema, Chivas comunicó la vuelta de Omar Govea, José Castillo y Richard Ledezma. Además, confirmó que Alan Mozo, Daniel Aguirre y Alan Pulido son bajas para el clásico. El lateral se lesionó en el partido amistoso contra León, mientras que el mediocampista y el delantero no se recuperaron de sus respectivas lesiones.

Richard Ledezma es el otro jugador que regresa en Chivas para el Clásico Nacional. (Imago7)

“Hay una extraordinaria noticia y es que en estos días el equipo recuperó a varios jugadores que concluyeron satisfactoriamente con sus procesos de rehabilitación. Hablamos de Omar Govea, Richard Ledezma y José Castillo, que fueron considerados por el DT Rojiblanco en la convocatoria de este partido”, publicó el Rebaño Sagrado.

Además, el Guadalajara reveló que quienes estuvieron con la Selección Mexicana estarán disponibles en la octava fecha: “De igual forma, todos los Seleccionados Nacionales estarán elegibles para enfrentar al conjunto capitalino, ya que Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Hugo Camberos, Yael Padilla y Santiago Sandoval también integran el listado”.

Alan Mozo, Daniel Aguirre y Alan Pulido son bajas en Chivas ante América

Como era de esperarse, Chivas no podrá contar con 3 futbolistas por diferentes lesiones. “Hay que considerar que Alan Mozo, Daniel Aguirre y Alan Pulido no realizarán el viaje para continuar con sus respectivos procesos de recuperación y poder estar de vuelta en los trabajos grupales lo antes posible”, expresaron en la página web oficial.

Los convocados por Gabriel Milito en Chivas para el Clásico Nacional