Las Chivas de Guadalajara tuvieron un tierno y noble gesto con Oswaldo, un joven de 16 años que tuvo la oportunidad de vivir una de las experiencias más emocionantes de su vida al conocer a la plantilla completa del Rebaño Sagrado. La alegría fue palpable para él y para su madre, quien resaltó el fanatismo de su hijo por el conjunto rojiblanco.

Oswaldo se hizo presente en las instalaciones de Verde Valle, donde pudo saludar uno por uno a todos los jugadores del Rebaño. La bienvenida estuvo a cargo de Jesús Sánchez, ahora directivo, quien lo invitó a disfrutar y a sentirse como en su casa. Pese a los nervios iniciales, la calidez de los jugadores fue inmediata y le ayudaron a soltarse.

Incluso, el joven aficionado rojiblanco, presente allí por iniciativa de la Fundación Jorge Vergara y el programa Sueña Chivas, se llevó algunos regalos como botines del Piojo Alvarado y de Chicharito Hernández, pero también una playera firmada por toda la plantilla y por el entrenador Gabriel Milito.

Oswaldo se mostró emocionado y contento por la experiencia, además de que también asistió al Estadio Akron para el juego ante Cruz Azul, donde pese a sus ganas, el equipo no logró conseguir la victoria. Por el lado de Chivas, este tipo de iniciativas se han vuelto habituales y buscan conectar al equipo con la afición.