Chivas ha registrado un Apertura 2025 de pesadilla por los malos resultados obtenidos en la primera mitad del campeonato; sin embargo, en el Rebaño hay confianza de revertir esa situación y utilizar al América como escalón para el resurgir rojiblanco.

Es por eso que el cancerbero del Guadalajara, Raúl Rangel, admitió que en el papel los tapatíos no parten como el equipo favorito; sin embargo, aseguró que todo eso se dejará de lado y tienen que ir a la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes para derrotar de manera obligada a las Águilas.

“Los Clásicos desde luego que se juegan, pero se tienen que ganar sí o sí. Hay que ir con toda la determinación, en los Clásicos no se contempla si el equipo va bien o va mal, el Clásico es el Clásico y se juega a muerte.

“Valentía y esa determinación de seguir con el trabajo día a día, porque hemos jugado bien aunque los resultados no nos han acompañado, pero a final de cuentas, el funcionamiento del equipo termina por ser muy positivo. Es eso, seguir en esa misma línea que los resultados nos van a terminar de acompañar en algún momento“, declaró el guardameta en palabras para Chivas TV.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.