Chivas está tratando de concretar una reestructuración en diversas áreas de la institución tras la salida de los españoles, por lo que se han ido gestando una serie de cambios en diferentes sectores del club; sin embargo, la directiva tendría una cosa clara: respaldarán hasta el último momento a Gabriel Milito.

Pese a los malos resultados, los dirigentes del Guadalajara tratarían de mantener al estratega argentino; sin embargo, sí estarían analizando el rendimiento de cinco futbolistas que han dejado mucho que desear en este Apertura 2025, por lo que su continuidad para el 2026 estaría en riesgo.

“Lo que sé, más allá de la percepción, es que la directiva confía plenamente en Gabriel Milito (…) Te diría que hoy los que corren más riesgo son los jugadores. La directiva tiene en el ojo a los futbolistas y no al cuerpo técnico.

“Les preocupa mucho el tema del Tiba Sepúlveda, el de Alan Mozo, Alan Pulido, les preocupa muchísimo el tema de Chicharito con todo el entorno que genera con sus publicaciones, pero entienden que en diciembre se termina el contrato.

“Con el resto sí hay preocupación porque son tipos que deberían de ser referentes y no lo están siendo. Incluso el Tala Rangel no vive su mejor momento y al interior saben que esa falta de un arquero suplente que le esté generando competencia le ha venido muy mal al equipo en ciertas posiciones“, explicó el comunicador en el programa Los Insiders.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.