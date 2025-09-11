Los malos resultados que ha registrado Chivas durante la primera mitad del Apertura 2025 han ocasionado que mucha gente considere que el Rebaño es un pésimo equipo; sin embargo, el rendimiento mostrado hasta el día de hoy dista mucho de los resultados obtenidos.

Muchas personalidades del gremio futbolístico como el entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, o André Jardine del América, coinciden en que el Guadalajara está construyendo un proyecto interesante bajo la tutela de Gabriel Milito, en donde ahora el capitán de las Águilas, Henry Martín se sumó a dicha opinión, alabando el estilo rojiblanco, aunque dejó en claro que no quiere perder frente a los tapatíos.

“Nosotros no vamos a ser el equipo que los levante, al contrario, es nuestro archirrival. Sea Chivas, Pumas, Cruz Azul o el equipo que sea, nosotros salimos a ganar, salimos a proponer.

“Sabemos que Chivas, a pesar de que está en ese lugar, no está jugando mal. Los resultados no se le han dado, pero nada más, no están jugando mal. Son un equipo aguerrido, corren todo el juego, juegan mucho al contragolpe, tienen mucha posesión de la pelota y tenemos que seguir en ese camino de victorias”, declaró el delantero azulcrema.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.