La gestión que encabezó Fernando Hierro y el grupo de españoles que ocuparon la directiva de Chivas durante más de dos años trajo consigo una serie de decisiones controversiales, sobre todo, con respecto a los jugadores de fuerzas básicas en donde dejaron de lado el talento que estaba en el Rebaño.

Uno de los futbolistas que apuntaba a echar raíces en el Guadalajara pese a no ser canterano era Christopher Engelhart, quien llegó al Rebaño para el Apertura 2022 durante la gestión de Ricardo Peláez, logrando el título con el Tapatío en el Clausura 2023.

Sin embargo, con la salida del exdelantero y la llegada de la comitiva española, se decidió no hacer válida la opción de compra pese a que era uno de los estelares de la filial rojiblanca, comenzando así su peregrinar en Liga de Expansión.

Ahora, Engelhart fue anunciado de manera sorpresiva como refuerzo en el Rangers de Andorra, escuadra que pertenece a Marco Fabián, por lo que ahora jugará en Europa, algo que se le facilita debido a que posee la nacionalidad alemana por su padre.

¿Cuál fue el proceso formativo de Christopher Engelhart?

El mediocampista ofensivo tuvo su proceso formativo en el Toluca, aunque nunca pudo debutar en Primera División, por lo que fue mandado a Coyotes de Tlaxcala, posteriormente al Tapatío, Tepatitlán, Atlético Morelia y la Jaiba Brava, en donde terminó su contrato al finalizar el Clausura 2025.