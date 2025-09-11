El Clásico Nacional entre Chivas y América está cada vez más cerca, por lo que los entrenadores de ambos equipos, Gabriel Milito y André Jardine, están analizando cuáles serán sus armas para el duelo más importante de la fase regular del Apertura 2025, en donde el timonel de las Águilas ya tendría clara parte de su estrategia.

El Guadalajara ha sido un equipo débil en el aparato defensivo, por lo que el estratega argentino deberá poner más atención para reforzar esa zona del campo de cara al duelo contra las Águilas, por lo que el timonel azulcrema tratará de aprovechar eso para lastimar a los tapatíos.

Según el comunicador de TUDN, Julio Ibáñez, el plan de Jardine para el choque contra el chiverío es utilizar como titulares tanto a Henry Martín, que viene de algunos problemas físicos y a Allan Saint-Maximin, quien continúa en su proceso de adaptación a la altura de la Ciudad de México.

“La gran sorpresa o la gran información que hay que contemplar es que Henry Martín y Allan Saint-Maximin están en los planes del cuerpo técnico para ir de arranque. Esa es la idea con la que trabajaron en toda la fecha FIFA, el darle minutos en el partido ante DC United a Henry Martín y la adaptación a la altura del futbolista francés”, explicó el comunicador en el programa Los Insiders.

¿Cuándo se jugará el Clásico entre Chivas vs. América?

El compromiso más esperado de todo el futbol mexicano se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, compromiso que arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.