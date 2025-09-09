Las dudas sobre su continuidad en el Club Deportivo Guadalajara comenzaron a posarse sobre Gabriel Milito tras la serie de malos resultados. Sin embargo, la información que trasciende desde las entrañas de la institución rojiblanca indica que la directiva mantiene la confianza en él.

Por su lado, Hugo Sánchez vislumbra un punto de inflexión en el proyecto del argentino en caso que se dé una derrota en el partido contra el Club América. “Hay que pensar que Gabriel Milito está con mucha presión porque Chivas está en el antepenúltimo lugar de la clasificación, empatado con Puebla y Querétaro”, afirmó el exfutbolista.

“El no ganar implicaría que, siendo extranjero, no siendo mexicano, obviamente estaría en duda su continuidad. Depende de cómo pierda o cómo pase el partido. Claro que la sentencia podría ser mayor y más grave”, agregó el ex Real Madrid en ESPN.

“Así que, tanto Amaury Vergara como Javier Mier estarán meditando y pensando si este partido es clave y esencial para el futuro de Milito. Lo veremos este próximo sábado en el clásico del futbol mexicano”, concluyó Hugo Sánchez e identificó en el Clásico Nacional un partido trascendental para Gabriel Milito.

Amaury Vergara estuvo con Gabriel Milito en Verde Valle

En la semana previa al partido más importante del Apertura 2025, Amaury Vergara se acercó a Verde Valle y estuvo con los jugadores y cuerpo técnico. El propio presidente de Chivas subió una foto junto a Gabriel Milito a sus historias de Instagram. El dirigente y el entrenador se saludaron y Vergara envió un mensaje de apoyo a su DT.