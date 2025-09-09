La previa del partido México vs. Corea del Sur entregó la novedad de la titularidad de Raúl Rangel en la portería del Tri. Javier Aguirre decidió darle una nueva chance al número 1 del Club Deportivo Guadalajara pese a que es criticado por bajo rendimiento.

De esta manera, tal vez sea una de las últimas chances del Vasco para el Tala, ya que cada vez falta menos para el Mundial 2026, aunque todavía quedan más amistosos. Cabe destacar que el guardameta rojiblanco no acarrea un buen nivel en este 2025, lo que llevó a que fuera puesta en duda su titularidad en Chivas.

Raúl Rangel fue titular en el amistoso México vs. Corea del Sur. (Imago7)

No obstante, en la Selección Mexicana parece tener un lugar garantizado dentro del plantel. En cada convocatoria, Rangel es tenido en cuenta por Javier Aguirre. De hecho fue parte de la reciente Copa Oro, aunque no sumó minutos, ya que el titular es Luis Malagón.

La última oportunidad para el Tala puede ser para conseguir el puesto de titular. El portero del Club América tampoco tiene el mejor de los rendimientos. Mientras tanto, Guillermo Ochoa acecha por un lugar, aunque el hecho de que no tiene equipo atenta contra sus posibilidades.

Raúl Rangel juega con la Selección Mexicana a 4 días del Clásico Nacional

El amistoso entre México y Corea del Sur no es un partido más para Chivas. En la previa se observaba si Roberto Alvarado iba a ser titular o no. En caso de haber ido de arranque, hubiera arriesgado más su físico, pero fue al banco. El tema para el Guadalajara es que el encuentro con los asiáticos se da a solo 4 días del Clásico Nacional.

De esta manera, Raúl Rangel arriesga su físico cuando se avecina el partido más importante del Apertura 2025. Además, el Rebaño Sagrado no cuenta con sustitutos de gran confianza, ya que Óscar Whalley casi no tiene actividad más allá de amistosos. Sin embargo, el puesto de portero le permite correr menos riesgo al Tala.