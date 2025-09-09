Los partidos importantes, como lo es el Clásico Nacional, no solo se juega dentro de la cancha. Además, por tratarse de las 2 aficiones más importantes del futbol mexicano, el partido entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club América genera una repercusión mayúscula.

La trascendencia del encuentro provoca que en los días previos haya una atención especial. De esta manera, la reciente publicación de Chivas busca calentar el clásico, con la histórica discusión sobre la cantidad de aficionados en Guadalajara y en la Ciudad de México.

En su cuenta oficial de X, el Rebaño Sagrado colocó el numeral que dice “Capital Rojiblanca“. En el posteo se observan 4 imágenes de la afición colmando las calles y demostrando toda su pasión. Por otra parte, en la página web oficial también utilizó el mismo lema.

“Los Rojiblancos tienen la misión de volver a la senda del triunfo, y qué mejor escenario que hacerlo ante su acérrimo rival, contando con el respaldo de toda la Nación Chiva que existe en la Capital Rojiblanca“, publicó de manera oficial el Rebaño Sagrado.

Chivas tendrá 4 entrenamientos en la semana previa al Clásico Nacional

“Con unión, valentía y buen futbol, el Rebaño tratará de dar un golpe de autoridad ante los azulcremas, por lo que ya trabaja con la exigencia al máximo”, agregaron en la web donde se publicó el cronograma de la semana. Desde la comunicación de la escuadra tapatía se busca dar motivación a los aficionados y jugadores.

De acuerdo a lo que comunicó Chivas, este martes el entrenamiento fue por la tarde e inició a las 16:30 horas. Las otras 3 prácticas (todas en Verde Valle) se llevarán a cabo miércoles, jueves y viernes a las 9:30. El mismo 12 de septiembre emprenderán viaje a la Ciudad de México para medirse con América el sábado a partir de las 21:15 horas.