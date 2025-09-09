En la preparación del Clásico Nacional por parte de Gabriel Milito, algunos jugadores no podrán ser tenidos en cuenta. Sin embargo, existirían grandes chances de la vuelta de Richard Ledezma y Omar Govea, de acuerdo a lo que informó el periodista Aldo Lara.

La parte negativa para el director técnico del Club Deportivo Guadalajara es que Alan Pulido y Daniel Aguirre no llegarían. Hace más de 2 semanas la institución tapatía comunicó que el centrodelantero había sufrido dolencias musculares, lo que ahora le impediría estar ante el Club América.

Armando González sería titular vs. América ante su buen rendimiento y la baja de Alan Pulido. (Getty)

Por su parte, Aguirre tampoco llegaría a ser parte del Clásico Nacional. De esta manera, Milito no tendría a uno de sus jugadores que fueron predilectos desde su arribo a la perla tapatía. El futbolista que solía jugar de mediocampista pasó a ocupar un lugar en la defensa, donde cometió algunos errores.

En el ataque el problema no sería muy importante para el estratega rojiblanco. Pese a que Pulido fue su primer centrodelantero titular, luego perdió el puesto ante el gran rendimiento de Armando González y su lesión. Es por eso que la Hormiga se perfila como un titular seguro.

Richard Ledezma y Omar Govea podrían volver en Chivas contra el América

A diferencia de Alan Pulido y Daniel Aguirre, quienes sí llegarían a recuperarse serían Richard Ledezma y Omar Govea. Richy está haciendo un esfuerzo, según reveló José María Garrido, para llegar a ser, aunque sea, suplente. El mediocampista también podría ocupar un lugar en el banco.