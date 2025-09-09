En la preparación del Clásico Nacional por parte de Gabriel Milito, algunos jugadores no podrán ser tenidos en cuenta. Sin embargo, existirían grandes chances de la vuelta de Richard Ledezma y Omar Govea, de acuerdo a lo que informó el periodista Aldo Lara.
La parte negativa para el director técnico del Club Deportivo Guadalajara es que Alan Pulido y Daniel Aguirre no llegarían. Hace más de 2 semanas la institución tapatía comunicó que el centrodelantero había sufrido dolencias musculares, lo que ahora le impediría estar ante el Club América.
Por su parte, Aguirre tampoco llegaría a ser parte del Clásico Nacional. De esta manera, Milito no tendría a uno de sus jugadores que fueron predilectos desde su arribo a la perla tapatía. El futbolista que solía jugar de mediocampista pasó a ocupar un lugar en la defensa, donde cometió algunos errores.
En el ataque el problema no sería muy importante para el estratega rojiblanco. Pese a que Pulido fue su primer centrodelantero titular, luego perdió el puesto ante el gran rendimiento de Armando González y su lesión. Es por eso que la Hormiga se perfila como un titular seguro.
Richard Ledezma y Omar Govea podrían volver en Chivas contra el América
A diferencia de Alan Pulido y Daniel Aguirre, quienes sí llegarían a recuperarse serían Richard Ledezma y Omar Govea. Richy está haciendo un esfuerzo, según reveló José María Garrido, para llegar a ser, aunque sea, suplente. El mediocampista también podría ocupar un lugar en el banco.