El regreso de Chicharito Hernández a las Chivas de Guadalajara no ha sido el esperado. En año y medio desde que volvió al Rebaño Sagrado, el centrodelantero ha protagonizado más lesiones, polémicas y decepciones que goles convertidos. De hecho, apunta a dejar la institución a fin de año, cuando termine su contrato.

Este fin de semana, Chicharito fue noticia por sus dos goles errados en el amistoso de Chivas contra León, el cual acabó con victoria por 2-1 para el Rebaño. El centrodelantero fue titular, pero no logró volver al gol, justo en la antesala al Clásico Nacional ante América.

Horas después del partido amistoso, Chicharito Hernández publicó unas historias en las que se lo ve recorriendo la ciudad de Chicago, desde donde aprovechó para insistir con su característico formato que tanta polémica ha generado hasta el momento.

“Entonces, pensaste que un futbolista no puede hablar de la vida, pero, aquí me tienes incomodando con opiniones. Interesante…”, dijo Chicharito, en un tono prácticamente de burla después de toda la controversia que ha generado. En medio de los señalamientos de que no está enfocado en el futbol, el delantero redobla la apuesta y nada menos que en la previa al duelo ante América.

Chicharito nunca le anotó al América

Este fin de semana, Chicharito Hernández buscará un logro que aún no ha conseguido en su carrera: marcarle un gol al América en un Clásico Nacional. Su registro individual marca 11 disputados, con tres triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, pero nunca pudo convertirle a las Águilas.