Las Águilas del América protagonizaron un gran golpe de mercado en la Liga MX con la contratación de la estrella francesa, Allan Saint-Maximin. A sus 28 años y tras pasar por equipos importantes como Niza, Newcastle y Fenerbahce, el veloz extremo recaló en las filas azulcremas y apunta a jugar su primer Clásico Nacional ante Chivas.

En la plantilla del Rebaño Sagrado, hay un sólo jugador que ya se ha enfrentado a Saint-Maximin. Por supuesto, hablamos de Chicharito Hernández, emblemático centrodelantero que no pasa por un buen momento, pero que tiene una trayectoria indiscutible, con pasos por algunos de los clubes más importantes del mundo.

Después de su paso por el Real Madrid, Chicharito supo recalar en la Bundesliga para defender la playera del Bayer Leverkusen, donde vivió grandes momentos. Allí, en la temporada 2015/16 se enfrentó al Hannover 96, donde un joven Saint-Maximin daba los primeros pasos de su carrera profesional, antes de ser transferido a la Ligue 1 y a la Premier League.

Así fue que el 30 de enero de 2016, por la Jornada 19 de la Bundesliga, el Leverkusen goleó por 3-0 al Hannover, nada menos que con un doblete de Chicharito Hernández, quien primero anotó de penal y luego selló el marcador con un remate de pierna derecha. Aquel día Saint-Maximin ingresó desde el banquillo pero no pudo hacer nada para evitar la goleada sufrida por su equipo. ¿Se repetirá el desenlace en el Clásico Nacional?

Chicharito nunca le anotó al América

En medio de las críticas y lo que parece ser un inevitable final de su etapa en el Guadalajara, Chicharito Hernández buscará un hito que le falta en su carrera: anotar en un Clásico Nacional ante el América. Hasta el momento lleva 11 disputados, con un saldo de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, pero nunca pudo marcarle a las Águilas. La gran mayoría de esos duelos se dieron desde su vuelta poco feliz al Rebaño Sagrado.