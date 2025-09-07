El Club Deportivo Guadalajara venció por 2 a 1 al Club León en un amistoso en Chicago. Javier Hernández fue titular y no pudo redondear un buen partido. Con un par de ocasiones, Chicharito no definió de la mejor manera y se fue sin marcar. Sin embargo, no fue el único perjudicado por el juego, ya que Alan Mozo tampoco tuvo un buen juego.

El gol de los Panzas Verdes llegó por su lado, debido a que no pudo desactivar una pared rival que desembocó en la apertura del marcador. Además, Mozo no hizo un gran partido en general, aunque fue en la sintonía del resto del equipo, que consiguió los goles sobre el final, pero no el juego.

Alan Mozo no tuvo un buen partido en el amistoso contra León. (Getty)

Gabriel Milito decidió sacar del partido al lateral derecho en el minuto 28 del segundo tiempo. Pese a que se trató de un amistoso, para algunos jugadores que no son habituales titulares se presentaba como un duelo importante. En el caso de Mozo está claro que no es titular para el DT.

Richard Ledezma fue el elegido por Milito desde un principio para ocupar el carril derecho. Luego de la lesión del ex PSV Eindhoven, parecía que Mozo iba a ser el que ocupara ese lugar. Sin embargo, en el mismo partido de la lesión de Richy (ante Tijuana) ingresó para reemplazarlo, pero fue sustituido en el entretiempo.

Diego Campillo fue titular contra Cruz Azul y Alan Mozo suplente

Por la ausencia de Richard Ledezma se esperaba que ante Cruz Azul el reemplazante fuera Alan Mozo. No obstante, Gabriel Milito decidió colocar en el costado derecho de la defensa a Diego Campillo, lo que marcó que Mozo no es completamente del gusto del entrenador.