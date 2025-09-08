Tras el amistoso disputado en suelo estadounidense, las Chivas de Guadalajara encararán una semana muy especial: el Rebaño Sagrado se enfrentará al América en una nueva edición del Clásico Nacional, esta vez como visitante y por la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo dirigido por Gabriel Milito ha competido mejor de lo que muestran los resultados, pero a fin de cuentas es la tabla de posiciones lo que importa y la afición ve el duelo ante las Águilas como una de las últimas oportunidades para que el conjunto rojiblanco reaccione.

Triunfo por 2-1 de Chivas en el amistoso ante León

El Rebaño aprovechó el duelo de preparación en Estados Unidos para reencontrarse con la victoria: derrotó por 2-1 a León con una remontada sobre los minutos finales. Primero fue un tanto de Armando González para igualar el encuentro; luego, Cade Cowell puso el segundo. Ambos goles fueron tras pases de Érick Gutiérrez.

Tras la polémica, el enigmático mensaje del Bofo Bautista

En los últimos días, el ídolo de Chivas, Adolfo Bautista, protagonizó un video viral en el que supuestamente sobornaba policías. Tras las repercusiones, el exdelantero reapareció en redes sociales con un video compartido al que le agregó la enigmática frase “la mentira”.

Chicharito Hernández no aprovechó los minutos vs. León

Una de las novedades en la alineación para enfrentar a León fue la titularidad de Chicharito Hernández, quien además portó el brazalete de capitán. Sin embargo, el delantero falló dos ocasiones claras de gol: la primera tras no poder empujar un re-centro de Miguel Gómez; la segunda, en el complemento, con un buen salto dentro del área, en el que de todas formas su cabezazo pasó apenas desviado.