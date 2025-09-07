Por el parón en el Apertura 2025 debido a la fecha FIFA, el Club Deportivo Guadalajara jugó un amistoso en Chicago contra el Club León. El marcador final dictó una victoria para Chivas por 2 a 1 gracias a los goles de Armando González y Cade Cowell. Emilio Rodríguez había abierto la cuenta para los esmeraldas.

Más allá de la alegría por el triunfo y el envión de confianza, hay algo que Gabriel Milito todavía no puede conseguir: solidez defensiva. Una vez más, el rival de turno marcó un tanto, al menos, en la portería rojiblanca. En los 9 partidos oficiales que el Mariscal dirigió en Chivas, en todos recibió goles.

En esta ocasión, el Guadalajara comenzó perdiendo el partido a los 16 minutos del primer tiempo. Una jugada de León sobre el sector derecho de la defensa rojiblanca (izquierda del ataque esmeralda) derivó en la apertura del marcador. Una pared entre los atacantes dejó desairados a Alan Mozo y Diego Campillo.

Finalmente, Emilio Rodríguez definió desde muy cerca de la portería, lo que dejó sin chances de respuesta para Óscar Whalley. El saldo de goles recibidos es muy malo desde la llegada de Gabriel Milito. En los 9 partidos oficiales que él dirigió, la escuadra tapatía recibió 16 goles.

América es el próximo rival de Chivas en el Apertura 2025

Luego de que la competencia oficial haya sido frenada por la fecha FIFA, Chivas volverá a jugar en el Apertura 2025. El rival de la jornada 9 será nada menos que el Club América. El Rebaño Sagrado deberá mejorar su rendimiento general, pero particularmente la defensa, para afrontar el Clásico Nacional.