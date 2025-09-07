Ayer por la noche Tapatío no pudo marcar la diferencia contra la Jaiba Brava luego de perder por 2-1 en la jornada 6 del Apertura 2025. Tras lo sucedido en el Estadio Tamaulipas, conoce cómo quedó Daniel Villaseca, goleador en la noche de ayer, Vladimir Moragrega y Sergio Aguayo en la tabla de goleo de la Liga de Expansión MX.

El equipo de Arturo Ortega es uno de los grandes protagonistas en la división plata debido a que se encuentra cuarto en la tabla general de posiciones. A su vez, en los últimos dos años se quedó con dos campeonatos de liga y la misma cantidad de Campeón de Campeones.

Ayer Tapatío no pudo marcar la diferencia de visitante luego de haber perdido por 2-1 ante la Jaiba Brava en el Estadio Tamaulipas. Lo que dejó el partido fue a un Vladimir Moragrega y Sergio Aguayo sin anotaciones, pero quien apareció fue Daniel Villaseca con un golazo para el empate parcial.

¿Cómo marcha la tabla de goleo de la Liga de Expansión MX?

Luego de lo sucedido en el Estadio Tamaulipas actualmente Daniel Villaseca se ubica 43° con una sola diana. El goleador de Tapatío es Sergio Aguaya con cuatro anotaciones, tercero en la tabla de goleo, Vladimir Moragrega es quinto con tres goles. Por otro lado, Juan José Calero es líder con 7 dianas.

¿Cuándo volverá a jugar Tapatío por el Apertura 2025?

El próximo encuentro de Tapatío será el sábado 13 de septiembre ante Tlaxcala por la jornada siete del Apertura 2025. El juego se llevará adelante en el Estadio Akron desde las 18:00 del Centro de México.