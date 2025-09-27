Este sábado 27 de septiembre, a partir de las 19:00hs del centro de México, Tapatío visitará a Cancún por la Jornada 9 de la Liga de Expansión 2025. El Filial rojiblanco anunció un importante regreso de cara a este encuentro.

Los dirigidos por Arturo Ortega vienen de un inverosímil empate frente a Correcaminos en la última jornada, y se ubican en el 6° lugar de la tabla de posiciones del Apertura 2025, con tres partidos sin ganar. Por su parte, Cancún llega como escolta de la Jaiba Brava, contra el que cayó en la última jornada.

Moragrega llegó al Tapatío para este torneo y lleva tres goles en cuatro partidos disputados (Imago7)

La buena noticia para el Tapatío es que para este encuentro quedó confirmado el regreso de Vladimir Moragrega, delantero de 27 años que llegó como refuerzo estelar al Filial rojiblanco, luego de su gran paso por el Atlante. El atacante lleva tres goles en cuatro partidos disputados en este torneo y reapareció en la lista de convocados.

Moragrega convirtió de manera consecutiva en las primeras tres jornadas del certamen, frente a Atlético La Paz, Venados y Tepatitlán. Sin embargo, en el cuarto encuentro, ante Leones Negros, resultó lesionado y se perdió los cuatro juegos posteriores.

Sin Moragrega, Tapatío sólo ganó un partido de cuatro

Desde la ausencia del experimentado delantero, el Filial derrotó únicamente al Atlante por 3-0, pero luego llegaron dos empates y una derrota, por lo que la baja de Moragrega ha representado una merma ofensiva para el Tapatío, más allá de los aportes de Sergio Aguayo y Diego Latorre.