El Club Deportivo Tapatío, filial de las Chivas de Guadalajara en la Liga de Expansión, rescató un empate de último minuto en su partido por la Jornada 4 dentro del Torneo Apertura 2025 frente a los Leones Negros de la UdeG, en un duelo que se realizó en el Estadio Jalisco la noche del viernes.

Fue el juvenil Sergio Aguayo quien se hizo presente en los minutos finales del partido para darle un punto al conjunto que dirige Arturo Ortega y que busca dejar atrás el fracaso que significó no clasificar a la Liguilla en la campaña pasada, por lo que este certamen han iniciado con el pie derecho.

Y no solamente en cuanto a los resultados, pues suman siete puntos de 12 posibles, marchan en la cuarta plaza de la campaña y van tomando forma para enfilarse a ser uno de los principales rivales a vencer.

También en la parte ofensiva han respondido al sumar siete anotaciones cambio de cinco recibidos, pero lo que llama la atención que tres de ellos han sido de Sergio Aguayo y tres más de Vladimir Moragrega, quienes marchan como los líderes de goleo en la Liga de Expansión, lo cual es una buena noticia para el técnico de Chivas, Gabriel Milito, en caso de que pueda necesitarlos en el primer equipo.

Foto tomada de la Liga de Expansión

Tapatío recibirá a Atlante en la Jornada 5

Los rojiblancos tendrán uno de sus partidos más complicados cuando tengan que hacerle los honres al Atlante la tarde del viernes 29 de agosto en punto de las 17:00 horas en el Estadio Akron. Aunque los Potros de Hierro no han iniciado como se esperaba, siempre son uno de los clubes que compote por el campeonato. El duelo se podrá observar por la señal de Fox Sports y Claro Sports.