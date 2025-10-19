Esta tarde Tapatío volvió a tener acción en la Liga de Expansión y perdió por 3-2 ante Mineros en el Estadio Akron. Vladimir Moragrega volvió a tener acción y anotó el primer del partido, por lo que repasamos cómo marcha en la tabla de goleo.

Uno de los grandes problemas a resolver por parte de la directiva rojiblanca es encontrar los atacantes ideales para aumentar la cantidad de goles en el primer equipo a los que ya ha venido dando Armando González. En la Sub-21 se encuentra un Leonardo Torres imparable que no para de anotar goles en el equipo de Pepe Meléndez.

En medio de este contexto Tapatío volvió a tener acción en el Apertura 2025 y fue con derrota ante Mineros por 3-2. Los goleadores del equipo rojiblanco fueron Vladimir Moragrega, que rompió el cero con un tiro de larga distancia, mientras que Luis Ledesma descontó desde el punto penal.

¿Cómo marcha Vladimir Moragrega en la tabla de goleo de la Liga de Expansión MX?

Tras la anotación, Vladimir Moragrega se ubica en la décima cuarta posición con cuatro goles, mientras que Luis Ledesma es 110° con un gol. José Juan Valero, atacante de Venados, es líder de goleo con 13 anotaciones.

¿Cómo marcha Tapatío en el Apertura 2025?

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Tapatío se ubica en la undécima posición con 12 puntos en la tabla general de posiciones. De esta manera, el equipo de Arturo Ortega se encuentra a dos unidades de Venados, equipo que es octavo con 14 puntos.

¿Cuándo volverá a jugar Tapatío en el Apertura 2025?

El próximo fin de semana Tapatío tendrá jornada libre, por lo que volverá a tener acción en el Apertura 2025 el próximo 31 de octubre cuando enfrente a Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez desde las 19:00 del Centro de México.