El sábado pasado el Club Deportivo Guadalajara derrotó 2-0 en la cancha del Estadio Akron a Mazatlán FC, dentro de la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025, con goles de Armando ‘Hormiga’ González y Bryan González, así que gracias a este resultado los pupilos de Gabriel Milito se colocaron a un punto de los lugares directos a la Fiesta Grande.

No obstante, entre los asistentes no solo se encontraban aficionados de ambos equipos, sino también el reconocido cantante mexicano, Pancho Barraza, quien se hizo pasar por un vendedor de cerveza para sorprender a todos durante el medio tiempo del compromiso.

Cabe mencionar que el momento fue captado por los miles aficionados que se dieron cita en el Estadio Akron y varios videos y fotografías circulan en redes sociales, logrando ser tendencia en X.

¿En qué lugar se ubican las Chivas en el Torneo Apertura 2025?

Luego de la victoria ante Mazatlán FC, el Club Deportivo Guadalajara se encuentra en la octava posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025 con 20 unidades, producto de seis victorias, dos empates y cinco derrotas, a solo una unidad de los Tuzos del Pachuca, quienes son sextos en la clasificación.

Destacar que el próximo partido de los pupilos de Gabriel Milito será el próximo miércoles 22 de octubre, cuando se enfrenten en la cancha del Estadio La Corregidora a los Gallos Blancos del Querétaro, dentro de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.