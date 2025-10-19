Por segundo partido consecutivo, el Club Deportivo Guadalajara Femenil no pudo ganar. En esta ocasión, Chivas Femenil peridó 2-1 ante las Tuzas del Pachuca, dentro de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Las pupilas de Antonio Contreras no supieran aprovechar la jugadora de más para imponerse al equipo de la Bella Airosa. Celeste Espino y Casandra Montero cometieron un lamentable error que llevó al segundo tanto de las Tuzas del Pachuca por conducto de Charlyn Corral.

Cabe mencionar que el único tanto del Club Deportivo Guadalajara Femenil corrió por parte de Alicia Cervantes, quien al minuto 33 la prendió de primera fuera del área para sorprender a Esthefanny Barreras y marcar un golazo y así poner el 1-1.

¿En qué lugar se encuentra Chivas Femenil en el Torneo Apertura 2025?

Con la derrota frente a las Tuzas del Pachuca, el equipo de Chivas Femenil se quedó con 30 unidades, así que se ubica en la quinta posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025 con un balance de nueve victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Tabla general del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Las llaves al momento de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Como el Club Deportivo Guadalajara Femenil se ubica en la quinta posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, por ahora le tocaría enfrentarse al Toluca Femenil, pues son las que están en la cuarta posición de la clasificación.