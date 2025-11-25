Después de que Chivas Femenil se quedara a un paso de la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, se dio a conocer que Damaris Godínezestá cerca de convertirse en nueva jugadora de lasTuzas del Pachuca para el Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con información del periodista, Raúl Gómez, el equipo hisalguense tiene pláticas avanzadas con la futbolista de 26 años de edad ya que desde hace tiempo la tienen en la mira y todo parece indicar que su contrato en Verde Valle termina en diciembre próximo.

Esta noticia sorprendió a la afición del Rebaño Sagrado, pues no esperaban que la defensora fuera una de las bajas del plantel de cara a la siguiente campaña de la Liga MX Femenil, por lo que arremetieron contra la directiva, encabezada por la directora deportiva: Nelly Simón.

“Sería absurdo dejar ir a una de tus mejores jugadoras. Se tienen que ir las becadas, junto con Antonio y Nelly. Recuperar al equipo de la mano de las que aman el escudo y saben jugar”.

“Estarían cometiendo un error garrafal si se va Ni siquiera se les ocurra hacer eso”.

“Sería un grave error. Damaris fue de lo poco rescatable del torneo”, son algunos comentarios de la afición “Rojiblanca”, reprobando la salida de Damaris Godínez.

¿Qué pasará en Chivas Femenil de cara al Torneo Clausura 2026?

Todo parece indicar que, después de quedar eliminadas del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, se vienen cambios importantes en Chivas Femenil, pues existen fuertes rumores de que la relación entre las futbolistas y el entrenador, Antonio Contreras, está fracturada y por si fuera poco, la falta de títulos ha comenzado a generar dudas en el proyecto de Nelly Simón.