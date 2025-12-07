Chivas Femenil cerró el Apertura 2025 con otra eliminación frente al América en semifinales, un golpe que volvió a generar fuertes críticas hacia el entrenador Antonio Contreras y la directora deportiva Nelly Simón. La presión aumentó tras repetir un patrón reciente contra el clásico rival y el ambiente quedó marcado por la incertidumbre de cara al próximo torneo.

En medio de ese escenario, una publicación de Damaris Godínez tomó relevancia entre la afición. “Agradecida por pertenecer a este equipo. Gracias por todo el apoyo y cariño durante todo el año, a seguir mejorando”, escribió en redes sociales varios días después de la eliminación del Rebaño en el Apertura 2025.

El mensaje, más emotivo de lo habitual, fue interpretado por muchos como una despedida. Aunque su continuidad no está confirmada ni se ha anunciado algún movimiento oficial, la publicación encendió la preocupación de cierta parte de la afición debido al momento en que aparece, justo cuando se habla de posibles cambios en cuerpo técnico, dirección deportiva y jugadoras del plantel.

Damaris Godínez llegó a Chivas en 2019 y se consolidó como una defensora fija en distintos procesos, con participación constante en Liguillas y títulos de liga. Su experiencia la convirtió en una referencia dentro del vestidor y una de las futbolistas más identificadas con el proyecto.

Dana Sandoval, también con chances de salir de Chivas

Por otro lado, la atacante rojiblanca, Dana Sandoval, también estaría muy cerca de concretar su salida del Guadalajara para dirigirse a un equipo de la frontera, en donde otras fuentes aseguran que sería con las Xolas de Tijuana.