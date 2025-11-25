Chivas Femenil volvió a quedarse a un paso de la Final de la Liga MX, y los rumores sobre una inminente sacudida en el plantel y la directiva han tomado mucha fuerza. Se habla de cambios importantes tanto en la cancha como en las altas esferas del club, incluyendo al Director Técnico Antonio Contreras y a la Directora Deportiva Nelly Simón.

Sin embargo, el equipo podría comenzar el Clausura 2026 con una baja muy sensible, pues según información del periodista Raúl Gómez, Pachuca Femenil ya estaría en negociaciones para fichar a Damaris Godínez. La defensora es uno de los objetivos del club hidalguense desde hace tiempo y, debido a las facilidades contractuales, su salida en el mercado de invierno sería totalmente viable.

Aunque no hay información oficial respecto al contrato de Godínez, diversos reportes aseguran que su vínculo con Chivas concluye al finalizar 2025. Esto significa que la jugadora sería dueña de su pase y podría salir libre, por lo que estos días serán determinantes para saber si Nelly Simón logra retener a una de las defensoras más talentosas del equipo.

El principal cambio en Chivas podría venir de la Direcciones Deportiva y Técnica

El proyecto de Chivas Femenil ya venía exigiendo cambios desde hace tiempo, pues existen fuertes rumores de que la relación entre el vestidor y Antonio Contreras está rota, debido al descontento de varias jugadoras con su gestión. Además, la falta de títulos en los últimos torneos ha generado dudas sobre la continuidad de Nelly Simón, por lo que solo queda esperar las decisiones que se tomarán en las próximas semanas.