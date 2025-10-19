El Club Deportivo Guadalajara Femenil perdió 2-1 con las Tuzas del Pachuca Femenil, dentro de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, tras un desafortunado error de Celeste Espino y Casandra Montero en la recta final del cotejo.

Los primeros 45 minutos del encuentro celebrado en la cancha del Estadio Hidalgo fueron bastante parejo, aunque las pupilas de Óscar Torres se fueron arriba en el marcador gracias al tanto de Chinwendu Verónica tras una gran jugada por la banda de Charlyn Corral al minuto 26.

No obstante, poco le duró el gusto al equipo local, pues al minuto 33 del cotejo Alicia Cervantes la prendió de primera para sorprender a Esthefanny Barreras y marcar un golazo y así poner el 1-1, con el cual se fueron al descanso. Señalar que al 29′ las de la Bella Airosa se quedaron con 10 jugadoras luego de la doble amarilla que recibió Karla Nieto.

Para la segunda parte fueron las Tuzas del Pachuca las que salieron a proponer con llegadas de peligro en el área de Celeste Espino. Sin embargo, fue hasta el minuto 76 cuando se fueron arriba en el marcador por conducto de Charlyn Corral, quien aprovechó un mega error de nuestra portero y de Casandra Montero, quienes no se supieron entender y con esto se consumó el descalabro.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas Femenil en el Torneo Apertura 2025?

Chivas Femenil cierra la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil contra Necaxa Femenil. Dicho encuentro se llevará a cabo el viernes 31 de octubre en la cancha del Estadio Akron, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime y Tubi.