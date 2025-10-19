El Club Deportivo Guadalajara ha protagonizado partidos importantes ante los Pumas y uno de los más recordados fue la Final de Vuelta del Torneo Clausura 2004, en donde nuestras Chivas perdieron de forma dramática en la tanda de penales.

Aquel día, Rafael Medina terminó por fallar el penal decisivo para ser considerado por la propia afición ‘Rojiblanca’ como el gran ‘villano’ de dicho compromiso y tras su retiro poco se ha sabido de él.

¿Cómo se gana la vida Rafael Medina, exjugador de Chivas tras retirarse como profesional?

Como se mencionó anteriormente, poco se sabe de Rafael Medina. En el 2015, el mediocampista decidió colgar los botines, siendo su último equipo los Mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión MX. Una vez retirado, determinó seguir como figura en el futbol, así que desde el 2019 es director deportivo de los Tecos de la Liga Premier.

Rafael Medina se retiró en 2015 / Imago7

Cabe mencionar que Rafael Medina surgió de las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara, pero hizo su debut con la Piedad en el 2001, precisamente enfrentando a nuestras Chivas.

Su vuelta al Rebaño Sagrado se dio en el Torneo Apertura 2002, logrando jugar varios certámenes como referente, pero la Final contra los Pumas cambió su suerte. Para el Torneo Clausura 2006 fue presentado por Santos Laguna, luego fichó con los Tecos, donde volvió a encontrar estabilidad en el futbol y sus últimos dos equipos fueron Veracruz y Mineros de Zacatecas.