Las malas noticias siguen persiguiendo al exjugador de las Chivas, José Juan Macías, pues este sábado abandonó en camilla el partido entre Rayados de Monterrey y los Pumas, correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025.

El atacante mexicano salió otra vez como titular en dicho encuentro después de que se confirmara que Guillermo Martínez sería baja lo que resta de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca, así que Efraín Juárez depositó su confianza en JJ Macías desde la Jornada 12 cuando justamente se midieron al Club Deportivo Guadalajara.

Cabe mencionar que en aquel encuentro, el exjugador de las Chivas salió de cambió por decidión técnica, pero este sábado dentro de la Fecha 13 todo cambió para su mala fortuna.

Corría el minuto 31 del compromiso cuando José Juan Macías fue sustituido después de tenderse en el terreno de juego. El delantero azteca intentó incorporarse, pero luego se volvió a tirar en el césped para sobarse la parte trasera del muslo de la pierna izquierda, lo que ocasionó su salida y en su lugar entró Santiago López.

¿Qué números tiene JJ Macías con Pumas en el Torneo Apertura 2025?

En lo que va del Torneo Apertura 2025, José Juan Macías suma con los Pumas, 228 minutos disputados, divididos en siente encuentros, tres de ellos como titular, además de dos goles, los cuales fueron contra Mazatlán FC y Tigres.