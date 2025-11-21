Se dio a conocer que Pumas no renovará el contrato deJosé Juan Macías debido a una diferencia a pesar de que el equipo capitalino tenía la intención de extender su vínculo por un año luego de la lesión que sufrió en la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul.

De acuerdo con información de ESPN, el plan del exjugador del Club Deportivo Guadalajara que tiene en Estados Unidos para recuperarse está fuera del alcance del conjunto universitario, pues ellos querían que fuera operado en la Ciudad de México o Guadalajara, Jalisco.

“Macías pretendía hacer la operación y recuperación en los Estados Unidos y una vez que fuera dado de alta, reportar con Pumas hasta pasado el verano 2026, pero en el club no fue aprobada esta decisión por el alto costo”, se lee en el medio antes mencionado.

Cabe mencionar que el atacante mexicano sufrió un ruptura de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral y ruptura de menisco medial, de manera que será operado en los próximos días y estará fuera de actividad más de siete meses.

JJ Macías sufrió una dura lesión en el partido entre Cruz Azul y Pumas.

¿Qué equipo de la Liga MX quería contratar a JJ Macías?

Según el reporte de Omar Segura, el Club León estaba de nueva cuenta interesado en José Juan Macías, pero con su lesión todo se vino abajo: “Todo estaba planchado para el regreso de JJ Macías a “La Fiera”. Sin embargo se lesionó y todo se vino abajo, a menos que el León lo deje rehabilitarse acá para en 1 año ver de nuevo la posibilidad”, escribió en X.