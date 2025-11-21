Así como el extécnico de Chivas, Fernando Gago, el portero de Cruz Azul, Kevin Mier, es acusado de robo. El colombiano es señalado por no cumplir con el arrendamiento de su domicilio en Ciudad de México, además de robarse algunas pertenecias.

El diario ESTO dio a conocer que el cafetalero recibió una denuncia por parte de la dueña de la casa por supuesta deuda y daños, los cuales están recabados en el expendiente 50042025 con fecha del 9 de octubre de 2025 por parte del Poder Judicial de la capital de nuestro país.

“Mier se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó 15 pares de tenis. Su pareja me dijo que ya no quiso regresar a la casa y por lo tanto ya no quiso pagar la renta, como si yo tuviera la culpa. Dejó de pagar la renta, aparte tenía que pagar un mes de penalización y se puso en el plan que no (pagaría)”,dijo Yolanda Muñiz Martínez, dueña de la propiedad al medio antes mencionado.

Yolanda Muñiz Martínez reveló en dicha entrevista que Kevin Mier dejó la alberca sucia y supuestos robos como un horno y daños en la estructura: “La dejó destrozada. Sucia y no se ha hecho cargo de eso. Cuando trato de buscarlo se me esconde”, finalizó.

El caso de Fernando Gago cuando se marchó de Chivas

Cuando se confirmó la salida de Fernando Gago del Club Deportivo Guadalajara para dirigir a Boca Juniors, fue acusado de llevarse los aires acondicionados de la casa que rentaba, aunque en su retorno a México para tomar las riendas del Necaxa desmintió esta información en una entrevista con Claro Sports.

“Yo no sigo redes sociales, trato de mantenerme al margen siempre de todo. Obviamente hay situaciones que la familia entiende, escucha y sabe, pero hay cosas que es mejor no aclararlas y decirlas por determinados factores que son lógicamente mentira. El que me conoce sabe cómo soy y cómo actué en realidad”.