La directiva de Chivas, encabezada por Javier Mier y Alejandro Manzo, trabaja a marchas forzadas para resolver el futuro de Erick Gutiérrez y Alan Pulido, dos de los futbolistas descartados por Gabriel Milito para el Clausura 2026. Sus altos salarios se han convertido en un obstáculo importante para cerrar nuevos fichajes, especialmente considerando que el torneo está por comenzar en cuestión de días y el club necesita liberar masa salarial.

En el caso de Erick Gutiérrez todo indica que es solo cuestión de tiempo, ya que las conversaciones con Pachuca se encuentran muy avanzadas y únicamente resta definir qué porcentaje del sueldo será cubierto por el Guadalajara. Sin embargo, el panorama con Alan Pulido se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza: el delantero no ha aceptado ninguna de las ofertas recibidas y no está dispuesto a reducir su salario, situación que complica al máximo su salida.

Érick Gutiérrez buscaría salir de Chivas.

Afortunadamente para el Rebaño Sagrado, a pesar de que la Liga MX reinicia este viernes 9 de enero, el club aún cuenta con margen. El cierre de registros será hasta mediados de febrero, por lo que Chivas podrá seguir negociando para colocar a ambos jugadores hasta encontrar un acuerdo que convenga a todas las partes, especialmente si no son registrados ni tienen participación oficial durante este periodo.

El único inconveniente de apurar la salida hasta esa fecha es que la directiva tendría muy poco tiempo para concretar un refuerzo adicional en caso de liberar la masa salarial necesaria, particularmente ese defensa central que Gabriel Milito ha solicitado insistentemente. Por ello, aunque todo apunta a que ya no habrá más incorporaciones, aún queda la expectativa de ver si el club consigue fortalecer el plantel antes del cierre definitivo del mercado.

Chivas inicia actividad contra Pachuca este sábado y habrá que ver qué jugadores registra

Chivas debutará en el Clausura 2026 este sábado 10 de enero a las 5:07 pm, recibiendo al Pachuca en el Estadio Akron. Para entonces, ya se conocerá la lista oficial de jugadores registrados e incluso podrían existir avances concretos respecto al préstamo de Erick Gutiérrez, pues los Tuzos buscarían contar con él cuanto antes para encarar el inicio del torneo con plantel completo.