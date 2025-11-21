Chicharito es una de las máximas leyendas de todo el futbol mexicano; sin embargo, en su regreso a Chivas no ha entregado los resultados esperados por aficionados y directiva, por lo que se ha puesto en entredicho su continuidad en el redil para el 2026.

Desde que firmó como refuerzo a comienzos del Clausura 2024, Javier Hernández fue entregando decepción tras decepción en el Guadalajara, ya que las lesiones se volvieron una constante, así como sus polémicas fuera del terreno de juego, que inclusive desataron polémicas internacionales.

Sin embargo, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que el propio Chicharito ya le habría solicitado a su representante que comience a buscar alternativas para continuar su carrera fuera de México, en donde las opciones estarían en Australia e Inglaterra,

“El tiempo de Chicharito en Chivas comienza a correr en cuenta regresiva. El futbolista no va a seguir en el Guadalajara, es lo más probable, a menos que ocurra algo extraño en las próximas semanas. Tan es así, que el propio Chicharito ya le ha solicitado a su representante que comience a buscar equipos en el exterior.

“Me platicaban que él quiere estar cerca de sus hijos, que no viven en México y ese será un factor importante de dónde podría continuar su carrera el próximo semestre. Hay varias opciones, recuerdo que mencionaba la posibilidad de ir a jugar a Australia o a la Segunda de Inglaterra”, reveló el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuántos goles presume Chicharito desde que regresó a Chivas?

El delantero no ha podido tener la efectividad deseada frente a las porterías rivales, en donde solamente ha podido anotar cuatro goles con el conjunto rojiblanco, de los cuales tres han sido en Liga MX y uno más en Concachampions contra el Cibao.