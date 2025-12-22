Brian Gutiérrez se convirtió en el primer refuerzo del Club Deportivo Guadalajara de cara al Torneo Clausura 2026 y desde la semana pasada se encuentra entrenando al parejo de sus nuevos compañeros.

Durante una entrevista con Chivas TV, el mediocampista mexicano, quien llegó procedente del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS), reveló cómo está viviendo sus primeros días en el equipo y cómo lo recibieron.

“Una pretemporada muy dura, pero trabajando muy duro también, acomodándome con el grupo. Creo que el grupo me recibió muy bien; estamos entrenando todos los días, conviviendo y eso es lo más importante”, mencionó.

Cabe mencionar que la afición rojiblanca tiene altas las expectativas en él y se espera que este domingo 28 de diciembre vea sus primeros minutos como jugador del Rebaño Sagrado durante el cotejo amistoso ante Irapuato.

¿A qué hora es el partido entre Irapuato y Chivas?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara e Irapuato se llevará a cabo en el Estadio Sergio León e iniciará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y se espera un lleno total en dicho inmueble.

Esto cuestan los boletos para el partido entre Irapuato y Chivas