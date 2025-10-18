Armando González es un futbolista único, no solamente por su calidad y talento para anotar goles con la playera de las Chivas, sino que también por sus gustos fuera del campo, en donde el anime es una de sus pasiones y así se demostró desde el sonido local del Estadio Akron.

A través de redes sociales se viralizaron algunos videos en los que se aprecia que el sonido local puso la canción de Dragón Ball Z en el inmueble rojiblanco, por lo que todos pensaron que se trataba para el llamado ‘Otaku del gol’.

Un aspecto importante fue que después de que anotó el gol que resultó anulado y posteriormente, tras su diana de penalti, el delantero corrió hacia la esquina y tomó una pequeña esfera del dragón, haciendo alusión a dicho anime.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La Liga MX tendrá jornada doble en el Apertura 2025, por lo que su próximo compromiso se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre en la cancha del Estadio Corregidora contra Gallos Blancos, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.