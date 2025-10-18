Armando González está convertido en un demonio en las porterías rivales en este Apertura 2025, por lo que no se dejó caer después de que le anularan un gol y se mantuvo como un peligro constante en la portería del Mazatlán, logrando un penalti a favor del Rebaño.

Minutos después de que se le anulara su diana a la Hormiga por una mano en el control de la redonda antes de su remate; sin embargo, después el propio atacante rojiblanco recibió una infracción de Facundo Almada dentro del área, por lo que la jugada fue revisada por el VAR.

El silbante detectó que el delantero rojiblanco se anticipó al zaguero y recibió una patada, por lo que se decretó como pena máxima, en donde el propio Armando González se encargó de cobrar el disparo y mandarla al fondo de las redes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La Liga MX tendrá jornada doble en el Apertura 2025, por lo que su próximo compromiso se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre en la cancha del Estadio Corregidora contra Gallos Blancos, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.