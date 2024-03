El Club Guadalajara recientemente sufrió una nueva falla arbitral que impactó de manera adicta en el marcador durante el Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 12 por el Torneo Clausura 2024, donde el silbante Fernando Hernández no marcó un claro penalti sobre Roberto Alvarado.

Esto generó que el entrenador Fernando Gago expresara su malestar en la conferencia de prensa, pero no contaba con que sus palabras le traerían consecuencias graves como una multa estratosférica por hablar del trabajo de los hombres de negro, por ello se informó sobre su sanción.

El timonel de Chivas tendrá que pagar de 320 mil a 650 mil pesos de acuerdo al reglamento de la Federación Mexicana de Futbol en su artículo 71 donde estipula que ningún futbolista o técnico puede hacer comentarios negativos de los árbitros tanto de manera pública como en redes sociales.

Chivas vive una cesura en el futbol mexicano

No obstante, no es la primera vez que Guadalajara se ve afectado por el trabajo de los nazarenos, en el partido contra Mazatlán también hubo una clara falta en el área que el árbitro no marcó y al final el duelo terminó empatado 2-2, lo que hubiera cambiado de manera radical el final del duelo porque esa pena máxima habría representando el 3-0.

Chivas ha ganado cinco partidos en lo que va de la campaña. (Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

“Total que ahora en el Redil terminaron sin penal, sin que la Comisión de Árbitros reconocieran el error… ¡y con una multa para el entrenador! Tal y como ocurrió con Veljko Paunovic cuando también lo sancionaron económicamente y no volvió a hablar más de los hombres de negro, dudo que Gago siga regalando su dinero por decir lo obvio desde que no hay libertad de expresión contra los árbitros”.

“Yo me pregunto: Si no hay insultos o insinuaciones sin pruebas, ¿qué de malo tiene que los entrenadores digan que el arbitraje los perjudicó? Eso se llama censura aquí y en China”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla.