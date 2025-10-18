Chivas es uno de los equipos más grandes e importantes de México y de todo el continente, por lo que decenas de aficionados sueñan con poder dirigir al conjunto rojiblanco, por lo que este famoso entrenador levantó la mano y se candidateó para ser el pastor del Rebaño en el futuro.

Robert Dante Siboldi, pese a que actualmente es el entrenador del Mazatlán, reconoció abiertamente que se siente listo y que le encantaría poder tomar las riendas del Guadalajara después de Gabriel Milito.

“Nunca me habló la directiva, dejar en claro eso. Eso solamente fue cuestiones de medios y de la gente (…) Nos sentimos preparados para estar en un equipo de la talla del Guadalajara que no es para cualquiera y no es nada fácil.

“Nos sentimos preparados para el día de mañana, nunca se sabe, en el futuro podamos estar en alguna posibilidad de trabajar en el club, pero nunca fue oficial por parte de la directiva”, declaró en entrevista para TUDN Radio.

¿Cómo ha sido la carrera de Robert Dante Siboldi como entrenador?

El uruguayo ha tenido una destacada participación en los banquillos de México, ya que ha dirigido a Cruz Azul, Veracruz, Tigres, Santos y Mazatlán, en donde ha logrado conquistar dos campeonatos de Liga MX, uno con los Guerreros y otro con los felinos.