Armando González se ha consolidado no solamente como el mejor delantero que tiene Gabriel Milito en su plantilla al frente de Chivas, sino que también se mantiene como uno de los mejores artilleros mexicanos de toda la Liga MX durante este Apertura 2025.

La Hormiga, pese a tener apenas 23 años de edad, ha demostrado su calidad y compromiso con la causa del Guadalajara, por lo que presume seis dianas tras 12 jornadas disputadas, previo al duelo contra Mazatlán.

En la tabla de goleo individual es el mejor mexicano posicionado en dicho ranking, empatado con Ángel Sepúlveda de Cruz Azul; sin embargo, aún está lejos del líder de goleo que es Paulinho con 9 dianas hasta el momento.

Así va la tabla de goleo del Apertura 2025