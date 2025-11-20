Armando González ha tenido un Apertura 2025 sobresaliente, coronándose campeón de goleo y cumpliendo el sueño de debutar con la Selección Mexicana este martes ante Paraguay. Ahora, de vuelta con Chivas, el joven delantero deberá enfocarse completamente en la Liguilla, donde el Rebaño buscará confirmar su gran cierre de torneo.

Como centro delantero titular, gran parte de la responsabilidad ofensiva recaerá en él durante los próximos partidos. Chivas necesita ganar en el global para avanzar a Semifinales, y probablemente repetirlo si quiere llegar a la Final. Sin embargo, su experiencia reciente con el Tri parece haberlo llenado de confianza y aprendizaje, algo que ilusiona a la afición rojiblanca rumbo a la Fiesta Grande.

El atacante aseguró que, más que pensar en la emoción del debut en Selección, se concentró en cumplir con las tareas tácticas que le pidió el cuerpo técnico, desde los movimientos sin balón hasta sus ubicaciones dentro del área. Además, convivir y entrenar con jugadores consolidados como Orbelín Pineda y Raúl Jiménez le permitió absorber conocimientos valiosos, lo que considera como un avance importante en su proceso de crecimiento.

Armando González aprendió mucho en la convocatoria.

“Pensaba más en el momento y dónde tenía que colocarme, y qué tenía que hacer las cosas tácticas que me habían pedido los profesores, y pensaba más en eso. No pensaba tanto en ‘estoy debutando’. En estos días que pude trabajar con ellos y pude conocer a Orbelín y a Raúl, que no tenía el gusto de conocerlos, entre otros, creo que se está trabajando bien y es paso a paso, es mucho aprendizaje.

González compartió que estos días en Selección le demostraron que el trabajo debe ser paso a paso, siempre con enfoque y aprendizaje constante, y que volver a Chivas con esa mentalidad renovada es una gran oportunidad para seguir mejorando justo antes de los partidos más importantes del año.

Los jugadores de Chivas regresaron sin lesiones y físicamente al 100

El regreso de González, junto con Raúl Rangel y Roberto Alvarado, sin lesiones y en óptimas condiciones físicas, es una excelente noticia para Chivas. Gabriel Milito ya los espera en Verde Valle para comenzar la preparación de cara a los Cuartos de Final contra Cruz Azul, donde el Rebaño buscará dar el primer paso rumbo al título.