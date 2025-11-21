Cada vez falta menos para que las Chivas de Guadalajara debuten en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, donde se enfrentarán ante Cruz Azul en dos duelos que prometen ser apasionantes. A pesar de que todavía queda torneo por disputar, ya comienza a especularse con posibles movimientos en el próximo mercado de fichajes, especialmente por jugadores que suenan para reforzar al Rebaño Sagrado.

Eduardo Águila es prioridad para Chivas

Uno de los nombres que es relacionado con el Guadalajara desde el último mercado, es el defensor central zurdo, Eduardo Águila, quien actualmente integra las filas de Atlético San Luis. De acuerdo con información de Jesús Hernández, este es la prioridad para reforzar la última línea y de hecho, las pláticas avanzan de manera favorable, por lo que podría ser el primer refuerzo rojiblanco para el Clausura 2026.

Interés concreto por Ángel Sepúlveda

Además del regreso de Ricardo Marín, la directiva rojiblanca buscaría otro delantero más para reforzar la plantilla, ya que Chicharito, Alan Pulido y Teun Wilke tienen chances de salir en el próximo mercado. José María Garrido confirmó que el interés por Ángel Sepúlveda, delantero de Cruz Azul, es real más allá de que este haya renovado su contrato con la Máquina en febrero.

El Cuate Sepúlveda podría tener su revancha con Chivas (Imago7)

Brian Gutiérrez, por ahora sólo sondeos

Otro nombre del que se habló mucho en los últimos días es Brian Gutiérrez. El volante ofensivo que milita en Chicago Fire tramitó la ciudadanía mexicana, algo que se vinculó a un posible fichaje por Chivas. Ahora dan a conocer que Monterrey también está interesado y el periodista César Huerta aclaró que en ningún momento se envió una oferta formal. “Es un futbolista que sí está en carpeta, que es parte de una lista de seguimiento”, agregó el comunicador.

Samir Inda alza la mano para el Clausura 2026

Uno de los momentos más recordados en la fase regular fue el debut con gol incluido de Samir Inda, canterano que debutó en Liga MX con apenas 17 años. El mediocampista entrenó esta semana con el primer equipo y Jesús Bernal asegura que está bien considerado por Gabriel Milito, por lo que más allá de lo que suceda en este torneo, el juvenil podría pasar a ser parte activa de Chivas de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.