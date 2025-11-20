Chivas se encuentra enfocado en lo que va a suceder en la Liguilla del Apertura 2025 cuando enfrente a Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla. En medio de este contexto el Guadalajara ya sabe cuándo se abre y se cierra el mercado de pases para fichajes nacionales y para internacionales.

Uno de los puntos que el Rebaño Sagrado ya comienza a analizar es las altas y bajas que tendrá en el próximo campeonato. La lista de jugadores que podrían salir supera los 10 nombres, ya que no son tenidos en cuenta por el técnico, como Alan Pulido, no se les renueva el contrato, como Chicharito Hernández, o se retiran, como Isaác Brizuela.

De la misma manera, Chivas ya analiza las altas que va a tener para el Clausura 2025 y todo indica que en la línea defensiva. A su vez, diversos reportes señalan que el Guadalajara irán por un centro delantero debido a que podrán salir tres de los cuatro que hoy tiene el equipo y un mediocampista que llegue le genere competencia interna a Rubén González.

Antonio Briseño podría convertirse en nuevo jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, esta noche se confirmó el dato más importante porque César Merlo reveló cuándo se abre y cierra el mercado de pases. “Fechas del mercado de pases de la Liga MX: Desde el 24/11 al 4/1 se podrán hacer movimientos del mercado interno. Del 1/1 al 9/2, registro de fichajes internacionales”, reportó el periodista argentino en X.

¿Qué jugadores podrían ser alta en Chivas?

De momento se sabe que Chivas estaría yendo en busca de dos o tres refuerzos para el Clausura 2026. En la línea defensiva los rumores que surgen son Eduardo Águila, Antonio Briseño y Daniel Aceves. En el ataque de momento el único nombre que surge es el de Ángel Sepúlveda, futbolista de Cruz Azul.